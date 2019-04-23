防訊期到 高市增6處臨時停車場

2019-04-23 08:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府交通局為因應今年颱風豪雨期間民眾車輛臨時停放問題，共開放38個行政區、331處場所供臨時停放11704輛車，期有效確保市民朋友財產安全，較去年增加六處場所，保護市民的生命財產安全。

此外，為因應原作為臨停處所的青海陸橋，已於今年2月間拆除了，交通局調查該舊址周邊學校，大榮高中已為颱風豪雨期間臨時停放處所之一，約可提供30輛自小客車免費臨停，九如國小、鼓山高中校園可協援，提供免費臨停23輛、20輛，經協調同意今年起都納為臨停處所，新增為今年汛期前的臨時停放處所。

交通局表示，「108年度颱風豪雨期間開放車輛臨時停放處所一覽表」較去年增加6個臨停場所；全市331處車輛臨時停放場所，預計汛期開放時間，將視市府災害應變中心發佈停止上班上課時起，一直到恢復上班日的上午6點30分。

臨停場所都會規劃車輛出入口及進出動線，駕駛人應填寫聯絡方式，以便因應緊急情況時，方便聯絡車主把車開走，交通局也製作「颱風豪雨期間開放民眾臨時停車處所一覽表」，公告於交通局網站，供查詢331個臨停場所，以利於颱風豪雨期間儘速將愛車移往臨停場所，確保財產安全。

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