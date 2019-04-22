響應422世界地球日 青商總會發起1日志工行動

2019-04-22 10:41

〔記者王俊忠／台南報導〕422是世界地球日，國際青年商會中華民國總會長林恩億於21日號召全台各地到離島150個分會、逾7千名會員，參與1日志工行動，投入社區環境清潔、人道關懷等志工服務活動，希望更多年輕朋友加入公益青商行列。

中華民國青商總會2019年組務副總會長王國贊說，大家還記得上個月24日，全國青商總會在總會長林恩億號召下，舉辦『擦亮世界的角落』活動，這活動遍及全台，參與人數逾5000人，擦亮超過全國各地1500面路口的反光鏡，讓過往人、車在路口有更安全的交通環境。

4月21日，林恩億總會長繼續號召全台灣青商會友，在各社區發起『1日志工』活動，呼應4月22日世界地球日宗旨，投入社區環境清潔與社區服務、人道關懷，還有淨灘，淨溪，淨山與捐血各類服務，並與各地社福團體合作，投入關懷弱勢族群的公益行動。

王國贊表示，國際青商會身為聯合國全球戰略夥伴，此次1日志工活動與各地超過30個社福團體合作、在全台逾100個社區展開，使青商與社區能緊密結合，也響應聯合國SDGS永續計畫裡的『永續發展市鎮規劃』，使人類與環境能相輔相成、永續發展。

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