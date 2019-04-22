立委提案修法 車輛不禮讓視障者加重罰鍰

2019-04-22 10:04

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天進行「無障礙運輸」專案報告，立委王榮璋提案修法，汽車、慢車駕駛人行近斑馬線或轉彎時，不禮讓視覺障礙者先行通過，要課予更重罰鍰；慢車駕駛人不禮讓行人優先通行，也要加重罰鍰；並增訂行人在斑馬線違規置放物品，導致視覺障礙者受傷的罰則。

現行「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛人轉彎或行進斑馬線時，不禮讓行人先行通過，處以1200至2400元；王榮璋提案修正，汽車駕駛人不禮讓視覺障礙者先行通過，處以2400至7200元，罰鍰加倍。

慢車駕駛人轉彎或行進斑馬線時，不禮讓視覺障礙者先行通過也將增訂罰則，處以600至1200元罰鍰，若導致視障者受傷或死亡，則加重處以1200至2400元。

另外，王榮璋也提案增訂，若有人在斑馬線堆積、置放物品而妨礙交通，處以3000至6000元罰鍰；若致人受傷或死亡，則加倍處罰。

交通部表示認同，尊重交通委員會審查結果。交通部書面報告表示，各運輸系統設置無障礙設施，依據「身心障礙者權益保障法」授權訂定「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」辦理，場站方面則依據「建築技術規則建築設計施工編」、「建築物無障礙設施設計規範」規定辦理。（10:42更新）

鐵路方面，交通部指出，高鐵、捷運均已設置無障礙設施；台鐵因歷史悠久，持續編列經費改善，241座車站至去年底已完成148站無障礙電梯，涵蓋率約93％，並完成第一階段無階化作業，車廂改為一階、月台提高至92至96公分。

公路方面，交通部99年起推動公路公共運輸計畫，補助地方政府與客運業者購物無障礙公車，截至去年底已補助購置3686輛，全國市區客運無障礙公車比例也從98年的7.2％大幅成長至55％。

另外，交通部也推動通用計程車，提供行動不便者更多行動自主選擇，自102年起鼓勵地方政府申請補助購置，目前全國共計927輛。

交通部表示，空運則於各機場一國際民航組織公約與相關法規，適時適地提供無障礙設施，國籍航空定期航班使用的飛機，提供輔助乘坐交通工具均已符合規定；海運各港口則已改善86％、船舶部分要求新造客船須設置無障礙設施。

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