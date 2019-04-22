救護車載病患鳴笛過路口 發生車禍竟「被撞被告被判刑」

2019-04-22 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名民間救護車的駕駛日前在臉書爆料，表示前年載送病患到醫院的途中，鳴笛行經路口卻仍與機車撞上，被以業務過失傷害罪判處拘役40天，讓他嘆「這是什麼世界啊...我被撞、被告還被判刑...好想哭」。

駕駛在臉書「爆料公社」上貼出判決書內容，事發於2017年11月13日12時21分，救護車行經路口時雖有開啟警示及鳴笛，但仍與20歲，騎機車的男大生發生擦撞，法院表示，有鳴笛還是要注意車前狀況，所以還是要負責任，因此將駕駛以業務過失傷害罪判拘役40天，可易科罰金4萬元，男大生則依傷害罪判拘役50天，可易科罰金5萬元。

駕駛在臉書上多次PO出法院文件，表示載送轉院病患，路口紅燈所以鳴笛卻衝出一名騎士，無奈表示這是什麼世界，開救護車是那麽神聖的工作，竟然被撞、被告還被判刑，好想哭喔，引起網友關注。

網友回應「換一份工作比較安全」、「好像又是應注意未注意這條惡法」、「可憐」、「你把病患的生命看的如此重要，法官卻把你的好心腸當作活該」；但也有持不同看法的網友表示「當然有過失啊，雖然對方是主因，但不會因為他有過失你就沒過失，都有判定報告在，法院當然兩邊都判有罪」、「兩個人都有問題啦」。

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