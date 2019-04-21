想見Seafood需月繳2000元！ 網揭紫衣教神秘面紗引關注...

2019-04-21 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕宗教團體佛教如來宗的創辦人妙禪爭議不斷，過去曾被爆料收信徒送的名車，每次皆有大批信徒下跪膜拜，喊著大家耳熟能詳的「感恩師父，讚嘆師父」，昨有名男網友在網路上分享入教經歷，為大家揭開紫衣教的神秘面紗。

男網友在臉書「爆廢公社」中PO文，表示他被一名阿姨帶入門，原先講收取報名費300元，這筆費用可以退費，進去後會先一起坐禪，接著會有個像是「造神大會」，由妙禪身邊護法人員演講神跡、神光，他說：「你會看到台下一堆人把那個護法當神一樣崇拜的眼神。」連護法都可以崇拜，見到師父狂喜雀躍的心情就更能理解了。

演講結束後有個小組心得分享，由小組長向大家介紹新成員是哪個師兄師姐帶入門的，隨後開始分享在坐禪時心中看到的境（幻覺），男網友表示，入會的人通常有一個共同點，就是「人生遇到瓶頸」，以家庭關係不融洽居多。

男網友表示，輪到自己演講時他隨便掰了一個理由講述自己為什麼參加坐禪，更開始引經據典反駁妙禪，拿佛經打臉，能拆台就拆，拆不了台就亂掰，後來師兄眼見「收服不了他這個妖孽」，就去找來道行更高深的師姐來，臨走之前，帶他入門的阿姨私下向他勸說「心中魔障太深，要加入他們改造」。

男網友說後來還有再去過一趟，當作是打嘴砲鬧場好玩，直到他們說要交月費2000元開始就沒再去過，當下立馬跟他們要求退費300元，結果幾個人馬上圍著質疑男網友為什麼要退出？他當面調侃「原來他們口中偉大的師父渡化眾生前，還得先看你口袋有沒有2000塊」，後來受不了阿姨不斷打電話就把她封鎖。

文章一出引起萬名網友專注，紛紛回應「真虧你有耐性」、「樓主有夠好玩」、「謝謝你拿自己去實驗」，另有網友表示「背後的『禪』應該改成『殘』」、「這不是直銷大會的話，那什麼才是」、「1人2千，難怪師父很有錢」、「笑死，還繳月費，跟我去的時候一樣，還要貧困證明可以減免勒」。

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