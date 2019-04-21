澎湖清除海底覆網有成 賴峰偉宣布下階段海洋活化為主

2019-04-21 13:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海底覆網被稱為死亡長城，果然名不虛傳，今日澎湖縣政府委託高雄科技大學進行珊瑚礁調查計畫，在龍門港展示清除海底覆網成果，網具上滿滿是漁獲；縣長賴峰偉宣布下個百日新政，將以海洋活化為主。

高雄科技大學自去年9月接受委託，開始執行覆網清除工作，去年已清除長度約6萬公尺，今年目標希望能達到清除6萬公尺目標。清除範圍遍布整個澎湖海域，北至吉貝，南至七美，目前重心移至澎湖周邊海域，今由來自中華民國水中運動協會、馬公潛水會、救難協會各個單位20餘位的海洋保育志工，在香爐嶼海域清除600公尺的海底覆網。此次活動引進最新國外珊瑚健康監測的方法-coral watch，由海洋科技博物館陳麗淑主任指導，首測澎湖珊瑚尚無白化現象。

澎湖縣長賴峰偉表示，1999年擔任縣長時，明訂為海洋年，清除海底覆網9萬4000公尺、收購三層網640公里，澎湖漁獲量在其上任之初17億，到卸任時已達46億元，因此明年、後年清除覆網量若達6萬公尺，加碼補助50萬元，同時第二階段百日新政將以海洋活化為主，1海浬內研議禁止任何網具作業。

由於賴宣布研議1海浬內禁止任何網具作業，引發在旁的龍門漁民強烈不滿，認為澎湖縣政府執法專撿軟柿子吃，只會欺負弱勢漁民，對於無牌快艇任意出海打魚、使用三層網卻睜一隻眼、閉一隻眼，簡直就是賊仔政府，非要官逼民反；針對漁民反彈，賴峰偉立即驅車離開現場。

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