大雨造成東豐綠廊樹倒 台中市觀旅局派員移除

2019-04-21 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕連日大雨，造成東豐綠廊自行車道樹倒，影響遊客騎乘安全，台中市觀光旅遊局獲報今天上午已前往移除，並將全健檢沿途樹木，以防意外發生；另和平區福壽山農場路段，19日晚上也出現路樹傾倒橫跨路面阻礙通行事件，和平警分局梨山分駐所隨即派員到現場實施交管，維護人、車安全。

東勢綠廊位於石岡區遊客中心西側約50公尺，有棵約3層樓高的黃連木，因近日大雨，昨夜倒在東豐綠廊自行車道上，致許多遊客今天上午騎乘自行車時需穿越掉落的樹木而過，險象環生；另在倒塌的黃連木西側約30公尺，也有樟樹樹枝折斷掉落，影響自行車道安全。

石岡區社區文化發展協會理事長呂理全獲報趕往勘察，並通報市府改，他表示，東豐綠廊綠樹遮蔭，是非常具有特色的自行車道，但隨著樹齡增加，許多大樹的安全性疑慮也升高，希望相關單位能定期為沿途樹木健檢，以預防意外發生。

台中市觀光旅遊局觀光工程科長葉慶隆表示，上午已派員巡視，東勢綠廊全線共有3棵樹木傾倒，其中僅1棵因根部腐爛倒在車道上，影響通行，在上午10點已移除，週一將會同農業局全面檢測東豐綠廊沿途樹木，若有樹木生病等將進一步噴藥改善，以防樹木傾倒，傷及遊客。

另19日晚間9點多，和平區往福壽山農場的路段，一棵路樹柳杉也因連日下雨傾倒橫亙在路面，影響通行，加上現場沒有路燈，下雨視線不良，樹木並壓到路旁電線，和平分局梨山分駐所員警冒雨到場管制交通，並聯繫台電及福壽山農場人員到場處置，經台電派員斷電，鋸斷及移除樹木後，終於恢復通行及供電，期間造成約150戶用電戶受影響。

和平警分局長許明耀表示，最近地震過後又逢降雨頻繁，山區道路易落石，呼籲民眾非必要避免進入山區，以免發生危險。

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