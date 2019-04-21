新北鐵道馬拉松接力賽 5000人接力比高下

2019-04-21 08:56

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市結合觀光、鐵道與路跑的第4屆鐵道馬拉松接力賽，21日在福隆遊客中心前開跑，共5000人報名參賽。除了來自各地的民眾報名參賽外，新北市政府局處長組隊參加，就連新北市議員也國民黨隊、民進黨隊到場尬一下，藍綠兩黨不只是要在政治版圖上爭高下，也要在路跑賽事上一較長短。

簡稱為「鐵道馬」的新北市鐵道馬拉松接力賽，路線大致沿著台鐵北迴線福隆、貢寮、牡丹到雙溪站，全長約47.6公里，每隊7人參加接力跑完全程，沿線風景秀麗，還能與火車一起奔馳，擁有難得的追火車樂趣。

觀旅局長張其強說，今年的「鐵道馬」除了5000人報名額滿，其中有500人會穿著各式奇裝異服，在路途上爭奇鬥艷，扮裝造型組將邀請時尚雜誌總監周青永擔任評審。

張其強說，今年「鐵道馬」也再次與日本西武鐵道聯手，連續4年參加的跑友，可以拿齊「滿貫」獎牌，西武鐵道也會加贈4年來都來追火車的粉絲一只限定版保冷袋，非常有紀念價值。

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