5千人瘋「鐵道馬」！結合觀光、鐵道與路跑21日熱鬧開跑

2019-04-19 11:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市最具獨特魅力，結合觀光、鐵道與路跑的第4屆鐵道馬拉松接力賽，今年將於21日在福隆遊客中心前開跑，今天觀光旅遊局除了邀請市府局處長隊，還有議員也分為KMT（國民黨）隊、民進黨隊和跨黨派隊到場參加誓師，主辦單位笑稱，藍綠兩黨不只是要在政治版圖上爭高下，也要在路跑賽事上一較長短，更歡迎民眾當天一起來福隆為大家加油。

簡稱為「鐵道馬」的新北市鐵道馬拉松接力賽，路線大致沿著台鐵北迴線福隆站、貢寮、牡丹到雙溪站，全長約47.6公里，每隊7人參加接力跑完全程，沿線風景秀麗，還能與火車一起奔馳，擁有難得的追火車樂趣。

觀旅局長張其強說，今年的「鐵道馬」除了5千人報名額滿，其中有500人會穿著各式奇裝異服，在路途上爭奇鬥艷，扮裝造型組將邀請時尚雜誌總監周青永擔任評審。

今年還有很多企業主為員工報名團體賽事，希望員工有健康的身體，才能繼續為企業效力賺大錢，主辦單位今年也設計一款「豬隊友」完賽毛巾，還有工作人員的「神助攻」工作服，要讓大家都能玩得盡興。

張其強說，今年「鐵道馬」也再次與日本西武鐵道聯手，連續4年參加的跑友，可以拿齊「滿貫」獎牌，西武鐵道也會加贈4年來都來追火車的粉絲一只限定版保冷袋，非常有紀念價值。

張其強希望，「鐵道馬」為非競技類型的路跑賽，不但跑出健康，也可帶給在地更多商機，主辦單位也會提供每位參賽選手每人70元的在地消費折價券，大家為選手加油，一起為新北加油。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/