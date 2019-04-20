週日全台濕答答西半部嚴防暴雨 好天氣等下週二

2019-04-20 19:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天部分地區雨勢趨緩，各地天氣仍屬悶熱，中央氣象局表示，明天各地天氣仍不穩，出門依然須備傘！不穩定的天氣型態持續到後天，下週二後雨勢開始趨緩，週三起天氣轉趨穩定，高溫都將突破30度，甚至可能達到33度。天氣變化迅速提醒民眾留意。

氣象局指出，明天、後天鋒面位於北部海面，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；尤其明天西半部地區可能有局部較大雨勢發生的機率。

變化的契機在下週二，氣象局說，下週二至下週四各地大多為多雲到晴，夜間至清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後東半部地區及西半部山區亦有局部短暫陣雨，天氣尚屬相對穩定。

不過下週五又將變化，氣象局提到，下週五至下週六北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

至於在溫度部分，氣象局資料顯示，未來一週各地低溫都還有22至23度，高溫則將隨天氣轉趨穩定隨之攀升，下週四北部及南部地區可能出現33度高溫，其他地區也都有30度以上，不過下週五北部地區高溫又將降回28至29度，其他地區沒有太大差異。

氣象局並提醒，明天至下週四金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，而近期天氣變化快速，請民眾隨時留意最新氣象資訊。

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