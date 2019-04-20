難擋強降雨 埔里愛村橋便道昨沖毀緊急封閉

2019-04-20 08:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛村橋目前進行重建工程，居民仰賴便道通行，但昨天鋒面形成的「颮線」在短時間內帶來強降雨，鋪設的涵管便道又被沖毀，目前緊急封閉，由於氣象預報最近幾天仍有較大雨勢，居民抱怨「不知何時才能修復通車」。

埔里鎮愛村橋2017年不敵602洪災，1截橋面遭沖毀，因應南港溪河川及堤防整治，橋樑高度、長度都須提升，地方極力爭取下，行政院同意橋樑拆除重建，預計今年11月底完工，現階段愛蘭、鐵山、房里、南村等里上千居民通行只能仰賴河床便道。

但以涵管鋪設的便道排水斷面不足，去年7、8月雨季期間即多次遭大水沖毀，昨天下午鋒面通過，山區短時間強降雨，便道又不敵湍急溪水，多根涵管位移。

愛蘭里長陳文富發現，擔心災害擴大，入夜後視線不良，民眾強行通過會有危險，趕緊通報公所、縣府封閉便道，今天上午暫時放晴，溪水稍退，便道仍無法開放，往返的民眾得繞台14線中潭公路通行，氣象預報雨要下到下週二，工程人員也評估現階段搶修可行性。

由於愛村橋重建工程預計到今年11月底才能完工，馬上就要進入汛期，居民擔心重新鋪設的涵管便道還是不堪一擊，通行安全與權益都會受到影響。

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