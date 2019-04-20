今防劇烈天氣明後略好轉 各地仍有短暫雷陣雨機率

2019-04-20 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕今天大氣不穩，各地慎防冰雹、強陣風及雷雨等劇烈天氣，氣象專家吳德榮表示，明起至下週一（22日）天氣略好轉，但仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能，提醒民眾應持續關注氣象局發布之相關警報。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天各地有局部陣雨或雷雨發生之機率，且因大氣不穩，易激發「中、小尺度對流系統」發展，並衍生劇烈天氣。他說，白天各地天氣偏暖，北、中部氣溫約為21至28度、南部22至32度、東部則在21至28度左右。

吳德榮進一步表示，明後兩天天氣略好轉，各地大多為多雲到晴，惟大氣仍不穩，有局部短暫陣雨或雷雨，且午後機率較其他時段略高；下週二至四（23、25日）天氣再好轉，大氣「不穩定度」下降，各地多為晴午後多雲天氣，白天暖熱，各地高溫都在32至35度左右。

吳德榮補充，我國天氣中，春末至梅雨季期間大氣較不穩定，常醞釀發展出「中、小尺度天氣系統」，其中以昨天襲擊澎湖與中南部的「颮線」比例占最多。他說，「颮線」影響下，常出現強陣風、雷擊與瞬間大雨，就連冰雹也常伴隨而來，提醒民眾注意。

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