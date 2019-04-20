半夜感覺呼吸不順 他裝監視器拍下「兇手真相」萌翻網友

2019-04-20 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子的親友在網路發文，表示該男子每天起床都覺得呼吸不順暢，架設攝影機後卻意外發現「驚人真相」，原來是自己的「喵皇」每到半夜時，都跳到他的身上「磨蹭示愛」，不過卻也不小心用身體封住了他的口鼻！

網友今日上午在臉書「爆笑公社」PO文，表示該苦主為了找出呼吸不順暢的原因，暗中架設了攝影機想拍攝自己的睡眠狀況，結果發現呼吸不順的原因，竟是因為自己家中養的貓咪時常在半夜跳到身上，用身體蓋住他口鼻，給予「窒息的愛」。

該貼文引起網友熱烈迴響，不到12小時就獲2.4萬人按讚，另有1500多則留言、近1800次分享。網友紛紛留言笑稱「好羨慕」、「一定是打呼太吵 所以被反制了！」、「太可愛了吧」、「窒息的愛」、「其實是想殺奴才」、「好黏喔」、「強制吸毒 吸好吸滿」、「這應該PO靈異公社才對」。

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