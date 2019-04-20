台鐵親子車廂列車5月大增 遭占用維持勸導不開罰

台鐵親子車廂列車5月大增 違規占用以勸導為主不開罰。（資料照）

2019-04-20 12:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵前年底推出親子車廂後，受到許多家長、小朋友的喜愛，隨著最後一輛親子車廂內裝改造，將於4月25日完工，台鐵局已規劃5月再增開親子車廂班次，預期會從現行每週73班次，大幅增加至120班次，提供更多友善、有趣空間，讓家長能帶小孩搭火車出遊。不過去年底原規劃要對無購買親子車廂指定座位，且違規占用經勸導無效旅客開罰，要求重新補票並加收50%票價，台鐵經衡量後決定往後維持勸導不開罰。

台鐵PP自強號共有32輛無座位車廂（PPD車廂），曾做過餐車、辦理自強號幹線快遞業務等，後續規劃20輛改造做為親子車廂；隨著親子車廂數量增加，台鐵去年10月12日增加每週親子車廂開行班次，台鐵東部幹線親子車廂每週開行36班次、西部幹線20班次、跨線列車17班次。

最後一輛親子車廂將於下週全數改造完畢，台鐵規劃5月大增班，台鐵局表示，目前運務與機務正進行最後討論，因為親子車廂班次要配合車輛調度；但預期每週行駛班次可達120班，較現行增64%。

親子車廂利用率大約5成左右，但連假人多時常發生親子車廂遭佔用，家長帶小孩搭車也無法與車廂內裝互動遊玩情況，台鐵局表示，去年規劃將親子車廂列為不發售無座位車票車廂，若有旅客違反乘車規定且經勸離無效，就可依規定要求重新補票並加收50%票價；但後來參考其它鐵路運輸，都還是以勸導為主，捷運更只有貼標籤提醒禮讓，因此，決定台鐵未來還是以勸導為主不開罰。

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