台鐵親子車廂之亂 車長澄清：沒說「這位太太要趕你們走」

2019-03-09 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵昨天（8日）發生親子車廂遭其他一般民眾占用，導致一名媽媽帶著孩子上車時無處可坐，氣得向列車長申訴，然而車長雖然最後有請不符合資格的乘客離開，卻向他們說，「是這位太太趕你們走的」，讓這名媽媽氣炸，將事件PO上臉書。對此，這名車長今天澄清，他當時並沒有說這句話。

台鐵今天發布聲明稿表示，根據車長當天報告，車長在旅客按緊急按鈕通知後，就立刻前往親子車廂，經了解後發現，是一名媽媽不滿有多名旅客席地而坐，要求車長對其他乘客查票，然而當時車長考量尖峰旅客較多，因此公開向這名媽媽協商，是否可以在不影響情況下通融，但這名媽媽拒絕，車長於是請其他非親子車廂旅客離開。

不過據《蘋果》報導，車長表示，當天他沒有對乘客說「是這位太太要趕你們走」，未來將持續找第三者或其他旅客說詞來進行比對，而台鐵也判斷車長應該不至於這樣處理，但若真有用詞不當之處，將會進行檢討並追究責任。

據了解，依照規定，親子車廂須持有親子車廂車票才能搭乘，若乘客沒有持相符的車票，車長將會勸導乘客移動到其他車廂，屢勸不聽者將加收5成票價。

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