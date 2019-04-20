重建墾丁形象靠自己！民宿協會提升服務品質再造品牌

2019-04-20 07:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光業近年因負面傳聞表現不佳，去年底至今漸有起色，屏東縣民宿協會「趁勝追擊」，邀請專家指導當地業者提升服務品質，希望能再造屏東墾丁民宿品牌。

最近正值暑假旺季前的旅遊淡季，趁著不少旅宿業者有空閒，民宿協會找來南投暨大副教授曾喜鵬、部落客達人工頭堅、勤美學執行長特助鐘君采及趣遊網總經理白志棠等旅遊業界達人開課，打造不一樣的墾丁民宿品牌價值。

曾在墾丁旅遊業服務10年的鐘君采，認為獨有的服務是民宿回流客的重點，以民宿服務與顧客關係來探討業者們的經營初衷，白志棠則帶來數位行銷媒材，教會資深業者用手機拍出好照片及剪接好影片，在網頁上吸引顧客眼球。

在墾丁進行環保潛水淨海的台灣潛水公司，則分享在大海裡做環保、交朋友，期盼「環保半島」概念來打動現代消費族群的思維，並藉由部落客達人工頭堅的分享，以世界的角度來幫助業者創造新版屏東旅遊，找出屬於國境之南的獨特性。

屏東縣民宿協會表示，屏東近年來客降低，找業界菁英辦訓練課程，希望業者了解自身優勢，適時創造新的價值，提升屏東民宿形象，捍衛獨有的山海資源，進一步引領遊客重新認識屏東的觀光資源，不管是人文族群特色、努力保留自然生態環境、農漁產業發達、各式美味小吃，每個業者都必須是第一線觀光推銷員，恆春半島旅遊業不怕找不回春天。

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