烏日國際會展中心「變樣」 議員質疑恐淪蚊子館

2019-04-19 17:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市府規劃興建烏日國際會展中心，市議員張家銨等人今（19）日在議會質疑，新市府改朝「多功能設施中心」替代，同時沒有辦理可行性評估，未來可能淪為蚊子館；市長盧秀燕表示，烏日會展中心以複合商業應用為主，帶動產業發展可期。

市議員張家銨、蔡耀頡、李天生指出，大屯地區工廠、企業眾多，手工具業更是全國名列前茅，前市長林佳龍規劃興建烏日國際會展中心，不過盧秀燕上任後，卻改為「多功能設施中心」，違反盧市長競選時向烏日鄉親們的承諾。

張家銨說，多功能設施中心採複合式開發，分別闢建展場和商場，分配比率需要妥善研議，但是市府並沒有辦理可行性評估作業，未來可能成為蚊子館，且用地是向台灣鐵路局租借，萬一未能續租，恐怕也蓋不起來。

盧秀燕表示，烏日區是未來台中市最有前景的地區，烏日會展中心的定位朝多功能方向規劃，包括複合商業的應用，而商場的形式多元，如大賣場或電影院，甚至有百貨公司等，與水湳國際會展中心以會展為主不同。

經發局說明，烏日是以台中地區的優勢產業展示其最新科技產品的場所，屬新型態會展中心，透過產品的展示區設置，可供採購商再進入高鐵站區便可立即掌握產品採購資訊，帶動區域產業發展及繁榮，不會和水湳產生競合關係。

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