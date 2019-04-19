長榮航空協商破局 空服員工會確定5月發動罷工投票

2019-04-19 16:04

〔記者鄭瑋奇、魏瑾筠／綜合報導〕桃園市空服員職業工會提出提高外站津貼、改善過疲勞航班、增設勞工董事等3大訴求，前天與長榮航空進行第3次勞資調解未獲共識後，桃空職工今宣布，經會員代表決議，確定啟動罷工投票，預計5月份辦理。桃空職工表示，因罷工投票時間將超過10天，涉及場地與相關規劃，預定將於5月份辦理，細部規劃後將另行公開以記者會方式宣布。

桃空職工表示，對於工會與長榮航空公司間之勞資協商狀況，若長榮航空公司願意拿出真正善意方案，工會仍然願意進行協商，呼籲長榮航空公司把握機會，拿出誠意與具體方案解決爭議。最後，桃園市空服員職業工會也呼籲主管機關協助進行公開宣導，以避免若真走向罷工時民眾發生不便。

工會提出3大訴求，包含外站津貼由現行每小時90元調高為150元；疲勞航班改善方面，台北─東京、台北─北京等瀕臨超時的航班改為過夜、長程航班增加外站休時；另工會應參與懲處員工決策機制，並由基層會員直選勞工董事。

長榮與代表空服員的工會，於2017年4月起進行團體協約協商，總計20次，去年底工會認為進展牛步，關閉協商大門，向桃園市勞動局申請調解；勞資雙方並已於今年3月5日進行首次調解、4月9日第2次調解，皆未達成共識。

交通部政次王國材表示，現階段勞資爭議仍由桃園市勞動局、勞動部積極處理中，交通部盼在兼顧勞工權益及旅客權益的基礎上，勞資雙方都能用更多的善意，爭取更多的對話空間，尋求最大的共識；也會配合桃園市勞動局、勞動部兩主管機關，盡全力協助促成雙方重回協商。

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