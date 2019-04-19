清晨大雨下錯地方…曾文水庫水位只上升4公分

2019-04-19 11:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南清晨大雨，雷電交加，驚醒睡夢中的民眾，只是降雨多以平地與海邊較多，山區不算大，曾文水庫的水位僅上升4公分而已，但根據水利署南區水資源局的水情調度，農業供灌可以暫停2天，仍有節水逾300萬立方米的效益。

南水局副局長鄒漢貴指出，今天清晨，集水區的強降雨在5到6點，但雨量也只有9.5毫米，到9點完全雨停，累積雨量近20毫米，連同烏山頭水庫，預估可挹注約80萬立方米。

至於供應民生用水為主的南化水庫，鄒漢貴說，集水區累積降雨量近26毫米，預估進帳10萬立方米，助益也不大。

不過，鄒漢貴表示，供8停5的一期稻作灌溉，因為這場雨，可以再多停灌2天，曾文、烏山頭系統可節省出水逾300萬立方米。

目前曾文水庫的水位標高200.73公尺，蓄水率17.74﹪，連同烏山頭水庫的有效蓄水量約1億5258萬立方米；南化水庫的水位165.62公尺，有效蓄水量約3200萬立方米，蓄水率35％。

鄒漢貴提到，期待持續的鋒面，能夠帶回較為明顯的降雨，挹注水情，也籲請民眾，平時多節約用水，讓供水可以更穩定。

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