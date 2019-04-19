推動健康促進有成果 嘉義縣2校獲得國際認證金質獎

2019-04-19 08:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣學校推動健康促進活動，增進學生、家長及社區健康行為，朴子國中及菁埔國小致力於讓學校與社區結合，共同營造健康環境，獲選為第四屆健康促進學校國際認證金質獎。

昨天嘉義縣長翁章梁、衛福部國民健康署長王英偉、教育部國民及學前教育署長彭富源等到朴子國中進行健康促進學校認證揭牌儀式，翁章梁說，縣府推動國際、美學、資訊、品格、食農及健體六大教育主軸，健康促進是重要一環，學生們要在國小、國中階段養成健康促進的習慣。

朴子國中是本屆全國獲得金質獎的學校中唯一的國中，校長曾崇賢說，校方設計「生活實踐卡」獎勵制度，如晨會時學生防曬戴帽（防近視）、定時慢跑、餐後潔牙，期末時統計生活實踐卡圈數，給予敘獎，並選拔班級健康大使表揚，讓同儕互相學習；也舉辦「文史踏查」活動，讓學生走讀朴子市，鍛鍊體魄，並從健康課程中教導學生計算路程及消耗熱量，分析商家販賣的飲食。曾崇賢說，學校還參與國教署舉辦的健康議題成效評價報告撰寫及教案模組比賽，與衛生局合作，舉辦無菸通學步道戒菸拒毒美術比賽等。

菁埔國小校長劉麗吟說，學校推動健康促進，舉辦「健康有品‧走讀迎春」社區踏查活動，讓學生們在社區內行走，瞭解家鄉，鍛鍊體魄，並邀請社區與結盟學校參與，還定期發行「飛躍菁埔」刊物，與社區民眾、家長共同分享健康促進成果。

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