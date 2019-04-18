浪漫破表！澎湖海上花火節燦爛升空 助攻求婚成功

2019-04-18 22:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節今天在觀音亭園區燦爛升空，象徵澎湖觀光旺季正式揭幕，首場由澎坊免稅商店贊助，首場湧入近3萬名民眾。花火帶來濱海浪漫氛圍，歷年來已成為最佳求婚場合，今年開幕式就傳出求婚成功喜訊。

今年澎坊之夜以「美麗海灣．菊島耀動」為主題，首創將澎湖故事作為發想，透過時下最夯的200架無人機編隊升空表演，搭配科技水幕、絢麗煙火及精彩燈光配樂，展現有別以往的花火饗宴，同時邀請實力女聲閻奕格及金曲歌后彭佳慧現場熱力獻唱，當然這種場合《澎湖頌》絕不會缺席，由澎湖青少年交響樂團、澎湖文化局合唱團及海翁合唱團完美詮釋。

創辦澎湖國際海上花火節與現任縣長賴峰偉淵源深遠，2003年因華航空難重創澎湖觀光，舉辦首屆海上花火節，當時就是他執政，今年賴峰偉重新執政，對於多年來花火節已發展成為澎湖觀光品牌引以為傲，但因各界對於花火增碳的爭議，他宣布今年就是22場次，絕不加場，同時全數在觀音亭休憩園區施放。

另外，澎湖國際海上花火節在浪漫濱海的觀音亭舉辦，在花火、音樂、浪漫氛圍中，歷年來傳出不少人求婚成功，今年開幕式就首傳喜訊，來自桃園78年次的李明順，向相戀8年的82年次女友張雅雯求婚，在花火施放結束後，主持人宣布尋獲張女身分證，在舞台上展開一場浪漫求婚，最後以歡喜的「我願意」畫下圓滿句點。

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