走西濱注意！舊鳳鼻隧道施工封閉 改走新建明隧道

2019-04-18 21:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕西濱快速公路WH-10新豐鄉主線新建工程進行中，西濱北區臨時工程處說，即日起封閉舊鳳鼻隧道辦理改善工程，預計8月中旬前，雙向暫時改道行駛新增建的明隧道，整體工程預計明年4月完工通車，請用路人依現場交通指示小心慢行。

西濱北工處說，台61線西濱公路WH-10新豐段64公里到69.6公里主線新建工程，全長約5.6公里。工程範圍自竹1交流道路口南側起分別跨越新豐溪、台15線至鳳鼻隧道，因應軍方打靶的特殊狀況，高架主線於鳳鼻隧道（第一、二孔）往海側另闢兩孔明隧道（第三、四孔），之後接續高架跨越竹73線，至竹4線路口止。

北工處第二工務段段長吳明旭說，增建的鳳鼻明隧道全長2256公尺、全寬24.4公尺。主結構於今年2月20日完工後，後續展開路面、機電、交控及照明設備的改善工程。

為配合工程，本月15日起全面封閉舊隧道的第一、二孔，雙向車流改行駛新建明隧道的第三、四孔，隧道中最高速限為60公里，出隧道後為工區最高速限40公里，提醒用路人留意。而臨時改道預計延續至8月中旬，之後第一孔改善完成後會再開放北上車輛通行，南下車輛仍行駛第四孔。

吳明旭說，WH-10新豐鄉主線新建工程自2016年10月動工，決標金額約40.85億元，原定今年（2019年）11月底完工，但受到勞工政策、用地取得及管線遷移等影響，目前已展延至2020年4月完工，但正積極趕工，爭取今年底前提前通車。施工期間，工區如進行吊掛作業，會有人員交通指揮，敬請用路人配合。

正式通車之後，鳳鼻隧道第一、二孔將供北上通行，第三、四孔則供南下通行，其中，第二、三孔為快速公路。

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