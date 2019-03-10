連日下雨毀路面 走西濱如乘「雲霄飛車」

2019-03-10 22:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近一週連續雨勢，台61線西濱快速公路苗栗路段，因連日降雨加上重車輾壓，路面出現多處坑洞凹陷，有些大坑約佔據半個車道，深度甚至達10公分，駕駛左閃右避，不僅恐毀損車輛，更擔心釀成意外。公路總局表示，每天都派工進行臨時修補，待雨勢停歇後將全面改善。

有用路人抱怨，最近行駛於西濱公路上有如體驗「雲霄飛車」，沿路都是大片坑洞，夜間視線昏暗時更無從閃避，擔心損害車輛，嚴重更恐發生意外，質疑路面施工偷工減料。

公路總局苗栗工務段長陳禎康解釋，由於部分路段使用年久，原本路面就有裂縫，近一週連續降雨導致路面軟化，再加上車輛來回輾壓，才致脆弱部分出現坑洞。

苗栗縣政府工務處養護科長黃哲君說，西濱、高速公路等常有重車經過，道路使用頻繁，年限約3年，而近期連續雨勢導致路面未乾過，原有路面小隙縫滲水將減弱瀝青黏性，才導致路面毀損。

陳禎康表示，逢雨季每日皆有加派工班來回巡查，發現坑洞即進行臨時性補強，而後續待雨勢過後，公路總局將統整轄區內道路毀損情況，並已規劃經費將進行局部老舊路段全面改善，一勞永逸解決路平問題。

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