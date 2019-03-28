驚！西濱苑港段平面道路路基流失 裂出10米長縫隙

2019-03-28 19:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速道路苗栗縣苑裡鎮苑港里段出口銜接苑港漁港路段，被民眾發現路基流失，平面聯絡道連接漁港道路連接處出現長達10公尺縫隙，民眾擔心地基跟著下陷，影響行車安全。

苗栗縣政府農業處漁業科說，現勘發現，道路緊鄰漁港處之所以破損、出現裂縫，主要是因為西濱平面聯絡道排水溝損壞，導致水流沖刷路基。平面道路緊鄰漁港，若貿然開挖補強，恐怕會讓整段路面塌陷，目前考慮先以不開挖為原則補強，例如灌漿等方式，避免裂縫擴大，之後再請苑裡鎮公所與公路總局協調如何處理道路損壞情形。

苑裡鎮民代表王建鑫說，西濱苑港里路段剛好是西濱下苑港里出口，來往車輛多，漁民會經由西濱平面聯絡道進出苑港漁港，道路出現塌陷等狀況，除了影響交通安全甚鉅，也造成漁民進出漁港不便。

王建鑫說，最初道路只有一絲裂縫，不過車輛長期行經，道路承載車重，以及雨水滲入裂縫，經過之前大雨，裂縫變得更大，讓漁民和當地居民十分憂心。

通苑區漁會總幹事楊資暖說，裂縫屬於苑港漁港碼頭連接西濱平面聯絡道的護岸，附近漁港腹地是平日漁民捕魚後就地拍賣漁獲之處，漁民都會利用平面聯絡道進出漁港，她擔心改天有人運氣不佳，剛好路基塌陷，恐怕整輛車會卡住。

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