賴瑞隆爭取台電兩千萬健檢補助小港 下半年啟動

2019-04-18 15:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆擔心空污嚴重損及居民健康，特別向台灣電力公司爭取2000萬元經費，讓小港地區民眾可進行低劑量電腦斷層掃描（Low Dose Computer Tomography, LDCT）篩檢，健檢計畫預定今年下半年對外招標執行。

賴瑞隆說，據醫學研究顯示，LDCT能發現更多早期肺癌，藉此降低死亡率高達20%，希望藉由LDCT肺癌篩檢、守護更多小港家庭。

他指出，肺癌自2001年至今高居台灣癌症死亡率之首，主要原因在於80%的癌症發現時都已是相對晚期，因此早期診斷及治療因此尤為重要。

而高市小港區為台灣重工業基地之集中地帶，工廠所排放的污染物包含有戴奧辛、重金屬、多環芳香烴化合物與揮發性有機化合物等污染物，據2006年一份小港居民癌症十大死因研究報告顯示，肺癌僅次於肝癌，高居癌症第二大死因，死亡率高達27.8/千人。

為守護小港居民健康，賴瑞隆召開多次協調會，並積極拜訪取得台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利支持，日前台電終於審查通過2千多萬經費、補助小港地區民眾進行LDCT肺癌篩檢。

賴瑞隆說，早期介入及治療不僅能減少憾事發生，也能降低急重症醫療資源的消耗，他提醒小港地區民眾在本計畫執行時，可盡快到指定提供LDCT服務的醫院進行肺癌篩檢，珍愛自己的健康、就是守護家人的幸福。

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