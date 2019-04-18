苦等20年！中市議員鄭功進盼公車路網 延駛東區南京路

2019-04-18 15:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市東區火車站旁的東區南京路，因鄰近知名地標南天宮、樂成宮以及秀泰廣場等景點，平日往來人潮達上千人次，每逢週末假日可達數萬人，市議員鄭功進服務處卻常接獲附近居民陳情說，已苦等超過20年，依舊沒有公車行經該路段，明明周邊熱門景點林立，市府對地方的建議卻始終充耳不聞，對此，鄭功進強調，希望市府能盡早給在地鄉親，最實際的母親節大禮，讓公車早日行經南京路，完善東區的交通路網。

鄭功進表示，盧秀燕市長主政已逾百日，台中市民十分希望能看見更具體且有感的改變，而早在去年底，精武火車新站已經啟用，民眾殷殷期盼的南京路周邊的公車路線，始終仍是一等再等，眼看下個月就是母親節，希望能在母親節前夕，盧秀燕或市府能給東區的媽媽們南京路公車延駛這份大禮。

呂姓民眾指出，自己是干城石頭灘地區長大，一直耳聞周邊鄰居，光是建議市府這條南京路公車路線的增設，至少超過20年；陳姓民眾也說，附近長年沒有公車行經此地，當然會降低居民搭乘公共運輸的意願，周邊有南天宮、樂成宮等知名宗教景點，近年更有秀泰影城進駐，希望市府能早日增設公共運輸路網。

對此，市府交通局公運處回應，已協助總達客運公司於民國107年9月提出原246路公車「太原車站–國軍臺中總醫院」，其中太原車站端延駛至秀泰影城，並通過審議該項延駛案，同時也於107年12月中旬，辦理行駛動線里程量測及新增站位會勘，總達客運刻正進行延駛籌備事宜，預計今年下旬開始提供相關載客服務。

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