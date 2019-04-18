花蓮強震》中橫太魯閣2遊客受困救出 大馬男子命危搶救中

2019-04-18 15:56

首次上稿14:22

更新時間15:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮今天下午發生規模6.1有感地震，最大震度秀林鄉銅門7級，中橫山區太魯閣國家公園境內綠水合流步道崩塌，2名遊客遭落石砸傷，其中1名台籍女子傷勢在頭部，另1名馬來西亞籍男子則遭碎石壓住下半身，救出時無生命跡象，送醫搶救中。

花蓮消防局表示，綠水合流步道有2名遊客受困，台籍女子頭部受傷，馬來西籍男子則被落石壓住無法動彈，無法以人力挖掘，因底下就是公路，相當危險，稍早出動特搜隊，並申請直升機，將碎石機、發電機帶入山區救援。2人救出後分別由空勤直升機載運降落花蓮港天宮前廣場，再由救護車送往花蓮慈濟醫院救治。

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