花蓮強震最大震度7 學者：可能造成嚴重災情

2019-04-18 14:12

〔記者陳宜加／台北報導〕今天下午1點1分，花蓮秀林鄉發生規模6.1強震，深度僅18.8公里，屬於極淺層地震，花蓮銅門最大震度達7級，且全台有感，包括宜蘭、南投、新北、台中等部分地區震度均達5級。

目前災情仍在統計中，根據歷史資料，東部外海曾於1920年間曾發生過規模8以上的大地震，通常在規模7以上且又是淺層地震，就可能釀災情；去年2月6日花蓮強震規模為6.2，造成17死、291傷；2016年2月6日台南強震規模則是6.6，造成117人死亡、551人受傷。

台灣大學地質科學系教授吳逸民表示，花蓮銅門震度達7級，且芮氏規模達6.1，確實是每年少見的強烈地震，仍須觀察是否為正常能量釋放。

他說，台灣大大小小地震多數集中於花蓮外海，位於菲律賓海板塊與歐亞板塊斷層帶，初步觀察今天地震比去年初的花蓮強震深度較深、也更靠近內陸，災情仍須觀察。

台灣地震科學中心主任馬國鳳表示，今天的淺層強震，初步觀察2013年也曾發生類似規模的地震，花蓮區域經常發生，尤其應深入了解與去年花蓮強震的米崙斷層錯動關聯性。通常震度7級以上便可能造成嚴重災害，但目前計算方式為尖峰加速度值，今天地震瞬間達500秒平方公分，但搖晃時間不長，災情仍待觀察。

馬國鳳也說，過去幾次嚴重地震災害，通常規模均超過6，也多是淺層，例如去年花蓮強震，觀測市區有巨大能量釋放，造成重大災情；921大地震規模更達7.3、深度僅9公里，導致全台多個地區震度達到7，相對今天地震規模較小、深度較深、搖晃時間週期較不長。

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