花蓮規模6.1強震 福建浙江也有震感

2019-04-18 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮秀林鄉今天下午1點1分發生發生規模6.1有感地震、地震深度在18.8公里處，北台部分地區陸續傳出災情，在地震發生後，中國網友也表示，包含福建及泉州也有明顯震感，嚇到頭暈。

今天下午1點1分，花蓮縣秀林鄉發生規模6.1有感地震，震央位於花蓮縣政府西北方10.6公里，最大震度在花蓮縣銅門7級，包含雙北都陸續傳出零星災情。

在強震發生後，日本氣象廳也針對沖繩宮古島、八重山指出，在接下來2到3小時內，海面可能會有變化，提醒沿岸居民須小心謹慎。

此外，中國媒體也報導，包含福建、浙江也都有震感，中國網友也在網路留言說「我他X福州嚇死」、「廈門明顯震感」、「泉州震撼明顯」、「漳州嚇死了」、「坐在椅子上怎麼屁股一直在扭動」等。

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