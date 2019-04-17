台灣人瘋「稜轎腳」 原來有這個FU~

2019-04-17 21:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕三月瘋媽祖！台灣兩大媽祖遶境進香，大甲鎮瀾宮媽祖與白沙屯拱天宮媽祖所到之處皆引起萬人空巷，鑾轎旁隨時可見上萬信眾徒步追隨，這10天9夜的過程中，最常見民眾不分老幼大小在馬路上排起人龍，等著「稜轎腳」，有人表示「有稜有保庇」、「鑾轎帶正氣，希望媽祖賜福祈好運」，也有人形容「像聖靈充滿的fu」。

大甲鎮瀾宮與白沙屯拱天宮於10天前相隔3小時起駕，可惜「兩大天后」無緣上演世紀會香，令不少信徒感到可惜，可是同時遶境進香，讓民眾有更多機會可以稜轎腳，甚至一天鑽到兩頂神轎，直呼難得，想鑽鑾轎除了幸運也要看緣份，甚至要看天后們的「個性」，一旦錯過，求好運要等明年了。記者記錄到今年大甲媽與白沙屯媽稜轎腳過程，透過影片也希望讓讀者們能感受好運上身。

來自溪湖民眾表示，能鑽到轎底都是靠緣份，14日他與家人到埔鹽的好修國小等白沙屯媽，但校內排隊信眾實在太多，分好幾排隊伍，好幾度起身想放棄，沒想到鑾轎起駕後竟然選擇從他第一個跨過去，覺得又驚又喜也很幸運。

張姓民眾說，13日到北斗等待大甲媽駐駕奠安宮，跟著民眾排隊稜轎腳，卻擠到差點喘不過氣，只好轉身離開，繞過幾個街口後，就被前方轎班人員攔下說「媽祖快來了，快點跪下」，結果鑾轎就從上而過，覺得這就是跟媽祖有緣。

來自彰化的吳姓民眾表示，對宗教沒特別信仰，15日下午被爸爸帶來追白沙屯，第一次鑽轎腳，看著大家跪下來，也跟著跪下來，緊張地等鑾轎過去，感覺到轎子很輕快地往前走，接著信眾輕拍背告訴她說可以起來回頭感謝媽祖了，看著媽祖背影那瞬間發愣了一下，真有一種「聖靈充滿」的fu。

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