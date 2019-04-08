大甲媽進彰化 搶「鑽轎腳」起身首念是…

2019-04-08 20:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境活動，今天在彰化市展開第2天的遶境行程，天氣好，隨香信徒眾多，排隊「鑽轎腳」的人龍不斷，鑾轎沿省道台1線進入彰化市，在中山路上出現鑾轎在彰化縣第1個「鑽轎腳」的地點，民眾瘋搶「鑽轎腳」，大熱天下排隊久候，不少人火氣大，顯得心浮氣躁，不過，當跪地「鑽」完「轎腳」再起身的瞬間，許多人直呼「好玄！」腦海浮現第1個念頭，心很平靜，雜念消失。

今天周一上班日，迎駕人潮不減，中午過後，大度橋頭已擠滿大批信眾，沿途中山路和由中山路彎進國聖里的巷道，先後出現信眾扶老攜幼匍匐在地「鑽轎腳」，祈求平安。

有阿公阿嬤抱著孫子或是父母抱孩子跪拜媽祖「鑽轎腳」，也有行動不便的長者坐著輪椅前來，彎下身「鑽轎腳」，不乏夫妻情侶攜伴專程而來，排隊人龍綿延1、2公里，有人錯過彰化縣首站中山路「鑽轎腳」的地點，仍然不放棄，繼續轉往巷道排隊等候鑾轎，完成心願。

當鑾轎由頭頂穿越而過，許多民眾直呼神奇、開心，有夫妻檔說，「鑽轎腳」時要脫帽、脫口罩，人趴姿跪地，看不到鑾轎，鑾轎何時從頭頂而過，自己也不太知道，可是當耳朵聽到有人喊起身時，起身抬頭瞬間的感覺，人覺得舒服，心情格外平靜。

也有中年婦人說，冥冥之中感覺有善念的加持，有媽祖的庇佑，現在的不順遂都會撥雲見日，未來會更好。還有小朋友說，有涼爽的舒適感！

媽祖鑾轎今天下午接近4點由台1線大度橋進入彰化縣，預計晚間9時駐駕彰化市南瑤宮，後循台1線南下嘉義縣新港鄉奉天宮遶境，由於信徒熱情，遶境隊伍到達時間已比預定時間晚了3個小時以上。

縣長王惠美、彰化市長林世賢、前市長邱建富，以及立委柯呈枋等民代，在彰化縣境的大度橋頭接駕，聖駕由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎進入彰化縣，王惠美祈求國泰民安、風調雨順，鄉親財源旺又發。

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