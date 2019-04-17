影片曝光！消防人員抱救小孩下雲梯 板橋火警34人均安

2019-04-17 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋南雅西路今凌晨發生火警，所幸消防人員到場後於7點33分將火勢撲滅，並一共救出34人，其中10人送醫、3人輕微嗆傷，4位不斷哭鬧的嬰兒也全平安無事。事件落幕後，「新北消防發爾麵」將整起救災影片PO到臉書，表示幸好這些民眾都相當平安，「可以繼續寫下他們的人生續集」。

「新北消防發爾麵」今晚在臉書上PO出這段感人的救災影片，從畫面中可見，消防人員獲報後便開始與時間賽跑，邊移動消防車的同時，也一邊架設雲梯，完全不浪費任何一秒鐘的時間。影片中還可見，消防人員緊緊抱著受困的小孩下雲梯的身影，對於被癱軟無力的老婦人，消防人員也一肩扛起，穩穩地將老婦送上擔架。

「昨天媽祖託夢給我，一定要把這些人救下來！」，新北消防發爾麵說，今天早上7點濃煙突然冒出，讓許多人都不知所措，也耽誤了一整天的行程，「但幸運的是，他們全部都可以繼續寫下他們的人生續集」，謝謝機靈、積極且勇敢的發爾麵，讓救出的34位民眾均無大礙。

許多網友紛紛留言，「謝謝您的幫助，辛苦了」、「謝謝救火英雄們」、「有你們真好」、「感恩有你們及時救援，挽救了這麼多家庭」、「在社團看到你們抱小孩出來的照片，感動哭了」、「對消防人員出生入死，冒險患難之精神，致上最崇高的敬意」。

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