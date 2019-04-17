全中運男團桌球摘金 台北市誠正國中三連霸

2019-04-17 20:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年全國中等學校運動會本月20日到25日在高雄市舉行，桌球項目4月9日提前在高雄市五甲國小體育館開打，台北市誠正國中男子桌球隊一路過關斬將，以全勝之姿勇奪男子團體金牌，完成國男桌球團體三連霸的紀錄。

台北市教育局指出，誠正國中在全中運桌球男子團體連續2年奪金，本屆背負達成三連霸的使命，桌球隊複賽以3：1擊敗桃園國中，迎戰北市麗山國中以3:2逆轉獲勝。冠軍賽則對上本屆「大黑馬」彰化縣彰德國中。

教育局指出，第一點桌球隊員林彥均以3：1擊退對手，第二點雙打隊員闕壯庭、郭家宏聯手以3：1獲勝，決勝點8年級隊員王晨在0：2落後的劣勢下逆轉對手，以3：2拿下第三點，贏得國男團體金牌，也是該校男桌成軍5年來的第3面全中運團體金牌。

在男子單打部分，教育局表示，林彥均在金牌戰中以3：1擊敗新北市的海山高中梅日燁，為誠正國中在本屆全中運桌球賽的第二面金牌，這也是繼106年、107年之後後，誠正國中在男單項目再次奪金。

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