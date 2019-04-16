「D槽女神」現身台北街頭？ 老司機比對驚覺是她

2019-04-16 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在臉書發文，表示在台北市晶華酒店附近巧遇「仙女姊姊」，詢問眾網友「單兵該如何處置？」有人一眼認出，這名女子就是擁有甜美臉蛋及F級乳彈的日本AV女優三上悠亞，笑稱「還不趕快壓制」。

一名網友12日在臉書「爆料公社」貼出一張照片表示，他在台北市晶華酒店附近遇到「仙女姊姊」，笑問大家「單兵該如何處置？」照片中可見，一名身形壯碩，背著大背包猶如粉絲的民眾，疑似正與穿著洋裝的女子攀談，左側黑衣服拿著攝影機的人，看似是工作人員。

照片曝光後引發網友熱議，許多「老司機」一眼就認出，這名女子就是25歲日本AV天后三上悠亞，而三上悠亞11日正好出席2019「TRE台北國際成人展」記者會，時地確實吻合。

許多網友也留言「穿上衣服不認識啊」、「我還是習慣她沒有外在束縛的樣子」、「還不趕快壓制」、「問看看缺不缺素人！」、「來台灣招募人才嗎哈哈哈」。

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