幸運！搭到36年後的頭班車… 林鐵小火車復停竹崎鹿麻產站

2019-04-16 13:23

〔記者陳璟民／嘉義報導〕阿里山林業鐵路及文化資產管理處的林鐵鹿麻產站，過去36年又5個月並無常態班次的小火車靠站，各界殷切期盼復停以促進觀光，林鐵文資處今起恢復平、假日的班次與包車專列停靠此站，新北市鶯歌區農會參訪團包車恰巧拔得頭籌體驗，與日式檜木車站合影紀念，直呼「很好運、值回票價」。

林鐵處秘書林其德表示，鹿麻產站位於嘉義縣竹崎鄉鹿滿村，村名源自早年當地隨處可見梅花鹿而來，此站距離嘉義站10.8公里，為林鐵平地線（嘉義至竹崎）三處木造車站之一，後受阿里山公路開通影響，林鐵旅運量陡降，1982年11月起，小火車不再停靠此站，便無乘客上、下車，迄昨只在2007年7月至2008年3月的例假日，曾短暫復駛蒸汽與檜木定期列車，或是林鐵舉辦文史、紀念等活動時，偶有郵輪示、主題式列車。

林其德說，林鐵本線嘉義站至奮起湖站，即起平日上、下行各一班次及假日上、下行各三班次的列車，都會停靠鹿麻產站約2分鐘，包車專列則停靠10至20分鐘，讓遊客能一睹老車站與周邊環境之美。

鶯歌農會代表游銘煒受訪表示，生平第一次搭林鐵小火車，列車搖晃行進，讓他感覺彷彿回到從鶯歌搭火車往返台北通學的時代；鶯歌農會理事郭明宗說，鹿麻產站的全木造站體很特別、很漂亮。

鹿滿社區發展協會理事長林添居與社區志工、竹崎高中陶笛社團成員，上午11點以唱歌、演奏與致送野菜粿等方式，歡迎包車進站與遊客造訪，氣氛熱鬧。

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