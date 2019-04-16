卑南國中5師生去年死於普悠瑪 帶隊校長靠女學生撫慰走出傷痛

2019-04-16 12:44

［記者黃明堂／台東報導］通常是大人開導小孩，但去年普悠瑪翻車事故造成卑南國中5位師生死亡，帶隊的校長游數珠走出極大傷痛的關鍵，竟是一位女學生的撫慰，看了一本書「化為千風」，讓她深信師生們並沒有死，而是像風一樣存在。

教育部長潘文忠今天到卑中訪視，欣賞學生們的舞蹈及蕯克斯風演奏，並贈送書籍給學校，鼓勵閱讀。他也就去年普悠瑪事故造成卑南2師3生罹難，表達慰問之意。

校長游數珠去年帶師生到韓國教育旅行，回程搭上普悠瑪列車，她說，幾乎每天睡覺都會出現這5師生的臉孔，大約在半個月之後，校內辦書展，9年2班女學生潘依涵介紹她看「化為千風」這本書，才獲得撫慰。

潘依涵說，在國小時就看過「化為千風」這本書，內容是描述911恐怖攻擊事後，一位小女孩朗誦追念救人殉職的父親，這本書讓她覺得人生不可莫測，可以大哭，但終究要化悲傷為力量，所以，在學校經歷普悠瑪事故後，特別介紹校長看這本書。

游數珠說，看過這本書，她相信幾位師生並沒有死，只是化鳥群、星星、秋雨，化為千風，溫暖四周。她說，事件發生後，靠自己真的很難熬，幸好有孩子及家長們的撫慰。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/