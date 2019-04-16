長榮航勞資爭議 調委會下午入廠訪查 桃空職工上午喊話

2019-04-16 12:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天上午由桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱帶領3名空服員，聚集在桃園市政府前高舉布條、齊聲呼喊「公正訪查，保障勞工」，鄭雅菱指出，今天下午調解委員會將入廠訪查，為了避免訪查結果向資方偏頗，進一步激化勞、資、府三方誤會與矛盾，工會提出四大重點訴求以及逐項訪查建議，呼籲調解委員會列入訪查項目，桃園市產業總工會理事長莊福凱也到場聲援。

工會指出，四大訴求及建議包括，長榮航空近年在營收獲利、載客量以及在全世界航空業評比均表現亮眼，甚至已超越華航甚多，建議評估是否有提高長榮空服員收入空間；長榮航空於過去2年違反勞基法120次，被罰將近150萬元，長榮空服員也爭取改善過勞航班多時，應深入了解長榮空服員執行過勞航班對身體的影響，評估依照長榮航空營收狀況，增加外站休時空間。

同時，工會表示，「團體協約法」第13條明定保障工會行使團結權，國內外工會也有實質執行禁搭便車條款實例，例如，提供會員優於非會員三節獎金、會員每年二次會務假參與勞教等，評估長榮航空有無實行禁搭便車空間；長榮航空近年頻頻發生不合理懲處案件，對於「工會參與人評會」、「增設勞工董事」，就此評估長榮航空有無同等設置空間。

對此，長榮航空表示，9日第二次爭議調解時，由於勞資雙方對於空服員福利待遇等認知差距僵持不下，當場調解委員會主席做出組成調查小組入廠查核長榮航空日支費成本結構，以查證長榮航空的日支費說明是否屬實，當場桃空職工也並無異議，並取得雙方同意於16日進行，然而今日調查小組入廠調查前，桃空職工召開記者會質疑調查小組公正性，動機實令人不解，長榮航空對於工會是否有誠意聽取並採納中立第三方建議，感到憂心。

長榮航空表示，尊重調查小組入廠調查權，除了3位調解委員、2位政府指派的會計師，長榮航空也同意桃空職工指派2名會員代表參與，相信調查小組將以超然的地位，詳實查核長榮航空日支費成本結構，以及與華航薪資差異，也已備妥相關資料，並指派相關業務同仁，以及邀請會計師共同配合，並強調長榮航空是上市公司治理評鑑排名前5%的公司，資訊公開透明，絕對經得起任何檢視，也會重視調查小組的查核與建議。

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