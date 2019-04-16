淡海輕軌紅樹林站連通道7月完工 電扶梯搶先亮相

2019-04-16 11:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌去年底通車後，台北捷運紅樹林站躍升為重要轉運樞紐，但目前北捷與輕軌紅樹林站間無法相通，民眾必須經由站外轉乘。為提升轉乘效率，銜接兩站的人行連通道將於今年7月完工，而站內電扶梯率先完成，4月起啟用，旅客通行更便利。

新北市捷運工程局淡海工務所主任涂貫迪表示，淡海輕軌通車後，北捷紅樹林站的旅客有增加趨勢，因此增設站內電扶梯，紓解同一時間進出的旅客。電扶梯設於1號出口方向，設有踏階破裂即自動暫停、防逆轉的安全裝置及緊急停止按鈕，確保乘客使用安全。

涂貫迪說明，目前北捷與輕軌紅樹林站間無法相通，民眾必須經由站外轉乘，捷運局興建人行連通道，工程預計7月完工，未來旅客能直接經由連通道，往返北捷紅樹林站及輕軌紅樹林站，以往站外轉乘需要5分鐘路程，連通道開通後，步行時間將縮短至1分鐘。

涂貫迪表示，對於有隨身行李的旅客，透過連通道將更為安全便捷，未來連通道內除了設有自動收費和驗票設施外，也會增設簡易詢問處，為旅客提供貼心優質的服務。

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