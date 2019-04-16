落石擋道出不來 苗縣泰安溫泉區遊客哇哇叫！

2019-04-16 10:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣山區今天上午雨勢不斷，泰安鄉苗62線7公里處，上午8點多發生落石，佔據道路中央，影響大型車輛出入，警方已通報鄉公所，開口廠商將待雨勢轉小，前往清理，請行經民眾小心、留意。

大湖警分局龍山派出所於上午8點50分，接獲通報，指苗62線騰龍山莊附近有落石，所長彭文正、警員賴文翔到場，落石處為苗62線7公里處，2人冒雨將小落石搬移，可供小型車輛通過，但其中一塊最大塊的，體積約有70╳70╳70公分，佔據道路中央，需賴機具清移。

因苗62線為出入泰安溫泉區的主要道路，不少今早要從溫泉飯店離開的遊覽車，都因落石無法出來，遊客「哇哇叫！」警方除於現場擺放交通錐警示，也已通報鄉公所處理，公所表示，待雨勢轉小，開口廠商會清理。

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