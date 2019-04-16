金光閃閃的生日禮 102兩600萬元的純金冠獻財神

2019-04-16 08:07

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港武德宮在天官武財神3777年聖誕前夕，邀請台南工藝師蘇建安，斥資600萬元以102兩4公斤的黃金手工打造純金金冠獻神，金光閃閃且手工精緻。

農曆3月15日（本月19日）是天官武財神聖誕，北港武德宮將於18日舉行祝壽大典，19日當天也有一系列活動，晚上有平安福宴及精彩的晚會表演，邀請大家一起來為武財神祝壽。

最特別是廟方打造5頂純金金冠，武德宮主委林安樂指出，開基武財神以往都載銀帽或銀色鍍金，因已老舊，去年聖誕過後有請示財神爺打造純金神冠獲准，廟方舉薦名師讓財神爺挑選，最後挑中台南工藝師蘇建安，5頂金冠共102兩，4公斤的金磚金塊，分別以青赤黃白黑的主色來分別五路財神東西南北中。

蘇建安表示，5頂是以純金柳絲打造，每個配件都是用金絲來勾勒輪廓，因為黃金製作過程非常精緻，施作過程是以繁複的蜻蜓點水技法，金冠背面還有元寶、古錢、金龍等武德及天官意象，把武德精神發到淋漓盡至。

蘇建安說，製作過程似乎有神力助力，像遇到材料運用、100多兩黃金怎麼配重等問題，經過多次測試，有一天測試時突然腦海出現幾兩概念，所以雖每一頂尺寸不同，過程繁複，結果5頂做好時102兩剛好用完，一點都不剩，令人嘖嘖稱奇。

蘇建安強調，五頂純手工純金神冠費時8個月、斥資600多萬元，畫好設計圖，顏色、結構、內容、裝飾都按武財神指示製作，每一頂就是一個故事，有文化、有內涵。

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