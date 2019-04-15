籲保留原台南美國學校綠地 民團：零開發、拒蓋停車場

2019-04-15 15:54

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市北區的原台南美國學校，市府原本要進行「開元綜合交通中心」（開元轉運站）ＢＯＴ案，因地方有「異見」，市府交通局打算改建平面停車場，但仍遭反對，民間團體要求零開發，保留都市中難得的綠地。市議員陳怡珍今天在議會質詢，也要求交通局懸崖勒馬，不要為了蓋水泥大樓而破壞綠地。

搶救台南美國學校遺址聯盟指出，全球各地的大城市，發展至今都極需要花費巨大成本為城市打造「綠地」環境空間，原美國學校現址早已具備完整綠地條件，基地內更維持分散式的大樹至今，市府不應為了蓋停車場而毀掉這片蓊鬱蒼翠、開闊平整的綠地空間。

市議員陳怡珍今天在市議會提出質詢，她表示，去年就曾要求市府保留城市中難得的綠色腹地，盼重新評估興建「開元綜合交通中心」，切勿在原美國學校用地上蓋水泥大樓。

陳怡珍要求市府懸崖勒馬，即便以透水性強、綠化來鋪設停車場，漂亮的草地終究會遭破壞，城市之肺也將消失殆盡。尤其，周遭如開南街等皆設有路面停車格，交通局切勿貿然實行，希望原美國學校用地以現況保留給下一代，提供給孩子自然遊憩的空間。

交通局長林炎成表示，市長已核定終止「開元綜合交通中心」開發案，未來如建停車場，並非全面舖水泥，而且用地也只佔一小塊而已。

交通局說明指出，美國學校原都計規劃開元振興公園約3.2公頃、停車場用地約0.65公頃及商業區0.41公頃，所有權人為國產署。市府依當時都計規定，對於該地區都市未來發展所衍生的停車需求，做為停車規劃。原ＢＯＴ案已暫緩辦理並和國產署解除合作。

交通局表示，目前民眾要求變更為綠地的提案，市府尊重，並將依都委會決議檢討，但未來任何使用方式仍將尊重國產署意見。後續都市計畫如仍維持停車場規定使用，未來規劃平面停車場可採用透水、綠覆方式設計，並融合環境，也可以保留大樹及美國學校遺跡，規劃為符合生態及文化的多功能停車場。

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