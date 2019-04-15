鳳梨罐頭黃金歲月 看到臺灣水果王國的驕傲

2019-04-15 14:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕大樹區九曲堂曾經是臺灣最重要的鳳梨罐頭產地之一，吸引台北大稻埕的鳳梨王南下興建時髦洋風式的工廠，高史博代理館長王御風撰寫《鳳梨罐頭的黃金年代》，追憶臺灣在日治時期曾有過的鳳梨罐頭黃金歲月。

王御風表示，鳳梨是熱帶地區最廣為人知的水果之一，大家現在愛吃土鳳梨鳳梨酥與香甜美味的金鑽鳳梨，但在日治時期，官方為推廣機械化大量生產鳳梨罐頭，從夏威夷引進的開英種（外來種），而臺灣本土的在來種鳳梨雖然香氣特殊，但因花腔深需人工去除不易機械化生產，所以逐漸被開英種取代。

大樹九曲堂因為鐵路交通便利且位在產區，成為鳳梨罐頭重要產地，先後曾有11家鳳梨罐頭工場在此落腳，而鳳梨罐頭的產業發展史可以看到百年前臺灣人勇於投入新興產業的精神，至今仍未改變。

文化局副局長林尚瑛表示，文化局歷經2年修復工程，甫於2018年8月重新開放的臺灣鳳梨工場，前身是有「鳳梨王」之稱的台北大稻埕商人葉金塗，所成立的泰芳商會第三、四工場，亦為目前全臺僅存的日治時期鳳梨罐頭產業建物。

有故事的建物才有溫度，文化局於修復期間同步委託王御風及黃于津進行史料調查耙梳，讓建築物背後的歷史躍然於紙上，講述日治時期鳳梨罐頭產業史；《鳳》書從技術、政策、臺日商業文化的差異等3個主題出發，講述臺灣鳳梨罐頭產業的起源、興盛，與產地轉移，讓國人看到臺灣水果王國的驕傲，對自己生長的土地有更進一步的認識。

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