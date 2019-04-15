白沙屯媽超前大甲媽 首度駐駕梧棲童綜合醫院

2019-04-15 13:13

〔記者歐素美／台中報導〕白沙屯媽鑾轎「粉紅超跑」，今天上午首度駐駕梧棲童綜合醫院，大批信眾爭睹，目前白沙屯媽已「超前」大甲媽，駐駕在清水區民和路一處民宅，預計下午2點半再度起駕，大甲媽目前則還在龍井區。

童綜合醫院表示，白沙屯媽曾於2016年停轎在童綜合醫院沙鹿院區，今天首次駐駕童綜合醫院梧棲院區，由童綜合醫院院長李三剛、副院長童敏哲與吳肇鑫率領所有醫護團隊誠心接駕，跪地持香迎接媽祖到來。

一開始聽聞媽祖路線走到西濱快速道路後，童綜合醫院立即在西濱路旁擺設醫療救護站，並由童敏哲與吳肇鑫率醫護團隊在醫護站迎接，可能因為醫護人員的虔誠心意讓媽祖感受到，所以白沙屯媽祖特地繞道2公里到童綜合醫院賜福。

白沙屯媽祖在童綜合醫院梧棲院區大門口停轎休息約15分鐘，醫院內醫護同仁與民眾聽聞紛紛到場參拜，還有推著點滴架與家屬攙扶的病人，也到門口參拜，祈求媽祖保佑，離開時醫護人員與患者都依序排隊「稜轎腳」，希望媽祖能保佑童綜合醫院的員工與患者都健康平安。

李三剛並將媽祖停轎時眾祭拜的香火移請到22樓華陀公，希望延續媽祖的香火為童綜合醫院祈福與庇佑。李三剛表示，童綜合醫院醫護團隊連續六年與白沙屯媽祖一同進香遶境，媽祖可能有感受到醫護人員救人救命的心，所以今天也特地到醫院進行賜福，未來，醫院也將持續提供優質醫療服務，讓需要救助的民眾都能安心。

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