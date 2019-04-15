道路完工4個月未通車 居民抱怨市府效率差

2019-04-15 12:54

〔記者張菁雅／台中報導〕為配合台中市水湳經貿園區南側的「公51」工程，西屯區福上巷及周邊巷道被廢除，造成居民通行不便，台中市議員陳淑華向市府爭取開闢2條便道，已於去年12月完工，至今卻未開放通車，引起居民不滿。陳淑華今日會同市府建設局、交通局與里長前往會勘，建設局承諾5月底前完成驗收，並在做好標誌、標線等交通配套措施後開放民眾通行。

陳淑華表示，「公51」公園位於西屯區河南路與甘肅路口，當年市府開闢「公51」公園，廢除當地數百戶居民通行超過百年的福上巷及周邊巷道，引發居民抗議陳情，在她介入協調後，4年前市府同意在「公51」西側、南側各開1條便道，分別通往河南路、甘肅路，做為福上巷等的替代道路。

陳淑華指出，她在去年底多次會勘「公51」兩側便道通車的配套措施，「公51」已於去年12月完成工程，但交通局迄今沒有進行相關交通配套規劃，延宕4個多月不作為，市府忽視居民所需，難怪市長盧秀燕上任百日民調會吊車尾。

西屯區逢福里長張文平也說，這幾月來，里民三不五時就到里辦公處抱怨「市府不知道在做什麼，完工那麼久，還不開放通行」，市府效率有待提昇。

建設局則表示，目前正辦理驗收程序，將在5月底前完成驗收，並在做好標誌、標線等交通配套措施後開放民眾通行。

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