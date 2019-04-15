台南觀光工廠全國之冠 國際論壇4/18登場開創商機

2019-04-15 12:04

〔記者王涵平／台南報導〕「2019掌握趨勢x創新商機」國際論壇4月18日登場，南市經發局代局長蕭富仁表示，盼為台南觀光注入多元新思維，開創跨界、跨域合作新商機，打造台南成為國際觀光亮點城市。

論壇邀請嘉南藥理大學校長陳鴻助校擔任引言人，分享自身在觀光領域多年經驗，接續由My Taiwan Tour執行長吳昭輝分析「國際旅遊趨勢」，掌握目前國際觀光產業脈動，也邀請創新美味公司董事長野崎孝男透過「從台日觀光工廠營運差異，談發展新思維」分享不同國家之企業營運思維，再針對觀光工廠發展永續之路深入探討。

論壇4月18日下午1時在紅崴觀光工廠辦理，邀請觀光產業國內外專家、知名企業家、旅行公協會、全國及台南觀光工廠協會業者，目前報名人數已超過250位。

現場除有南市觀光工廠優質好物及WOW TAINAN品牌產品展示，共計15家觀光工廠進行現場展示，瓜瓜園、黑橋牌、彼緹娃、天一、港香蘭、奇美、卡多利亞及新北市的手信坊共計8家觀光工廠業者於餐飲區提供各項美食試吃，期待各界踴躍參與，可至臺南市觀光工廠網站臺南市觀光工廠網站查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/