台灣冷熱飲商機1年逾500億 台南手搖飲就上看50億

2019-04-13 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人愛喝手搖飲，路上人手一杯不足為怪，去年冷熱飲銷售金額達523億，而其中不少知名的手搖飲連鎖品牌從台南發跡，業者粗估，光是台南市的手搖茶飲，一年就有50億元以上市場規模。

綜合媒體報導，根據財政部統計，2018年台灣冷熱飲店有1萬8千家，銷售金額523億元，而中南部更是飲料店大本營，尤其台中、台南和高雄店家數和銷售額各佔全台15%。

其中，「茶之魔手」在2017年就躋身全台前5大手搖茶品牌，據民視新聞報導指出，這家在台南發跡的連鎖品牌，目前已有200多家分店，一天可銷售10萬杯，不但有自己的茶園、茶廠，原料到產品為一條龍經營，中央倉儲統一配銷，在廠區辦春酒，席開145桌，規格一點不輸明星產業。

同樣來自台南、位居前5大手搖茶品牌的「清心福全」，同樣來自台南，目前全國分店超過900家，幾年前第二代經營者導入更多年輕創意元素，開始翻新品牌，年營收超過15億。業者趙啟成表示，追求店家數或跟第二名拉大差距，都是沒有必要的，慢慢的把整個質往上提，才是首要目標；日前還搶灘「登陸」，進軍中國上海開店。

台南街頭不僅有連鎖大品牌引領風騷，更不乏其他創意飲料小店，街頭人手一杯的手搖飲，蘊含大大商機。

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