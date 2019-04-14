伴淡水人20多年 淡水一信陸橋佔私地下月拆除

2019-04-14 20:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕捐贈陸橋佔私地將拆！「淡水一信陸橋」橫跨車流量大的中山路，是淡水國小學童通勤的重要陸橋，也是在地著名地標，不過，淡水區公所2年前遭地主提告佔地，經過調解，淡水公所今年底前應拆除佔用土地的橋墩和橋樑。淡水區公所協調未果，確定5月中旬起封橋並執行拆除，交通局近日將調整路口交通號誌時相並劃設行人穿越道。

淡水區長巫宗仁說，經過監測，陸橋月平均流量為6300人次，每天約200人次通行，這處Ｙ字型路口車流量大，應保留陸橋維護行人安全，因此雖然前年底法院調解結果出爐，公所必須拆橋，仍不放棄以價購、租用方式多次協調保留。

巫宗仁表示，雖然地主堅持應拆陸橋，但由的確有陸橋使用需求，希望未來再利用周邊公有地，將陸橋「蓋回來」。

新北市政府交通局交通管制科長李友欽說，4月將調整路口交通號誌時相，並劃設新的行人穿越道，配套完成之後，5月中旬才會封橋、拆除，拆除工期預計40天。

淡水一信陸橋為1998年興建，由淡水第一信用合作社與淡水區公所出資各半興建，因此以淡水一信命名，後續也由一信維護管理。

巫宗仁說，當年的淡水鎮公所未取得地主同意書，橋墩和橋樑座落淡水區中正段297和298地號兩筆商業區土地，2年前遭地主提告，指陸橋位於清水街側的橋墩，佔用其8.84坪土地，全案後來經由法院調解。

淡水國小校長吳惠花表示，每天約有30名學童上下學會行走陸橋，雖然數量不多，但拆除勢必衝擊通學安全，希望原處規劃行人穿越線。

淡水第一信用合作社公關經理陳健郎則說，當初一信希望保障學童安全才捐贈陸橋，尊重公所最後決定。

新北市議員鄭宇恩說，交通局應評估陸橋拆除後，對民眾尤其學童穿越幹道之安全保障措施，在地主權益與交通安全間取得平衡。

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