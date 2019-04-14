寶寶參加運動會「慢慢爬」…爸媽場外賣力喊加油

2019-04-14 13:13

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化圖書館今早舉辦「寶寶運動會」爬行比賽，吸引許多家長帶著幼兒參加，爸爸媽媽站在終點線，手持五花八門的家當法寶，希望引誘孩子往前爬，不過，年幼的選手卻是不動如山，形成場外的爸媽們緊張高喊衝刺，場內依舊慢慢爬的逗趣畫面。

善化圖書館為培養親子及大眾的閱讀習慣，將閱讀結合寶寶運動會辦理，只要家長申請借書證或是一次借閱10本以上的親子書，即可獲得寶寶爬行運動會參賽資格，今早共有49位孩童參加，分為大寶寶、小寶寶、小小孩3組，善化圖書館也邀請小朋友最愛的Happy姐姐，分享親子繪本、帶動唱等炒熱氣氛。

寶寶爬行運動會由爸爸抱著小朋友在起點等待，媽媽則在終點線迎接，為吸引孩子注意進而往前爬，家長紛紛搬出各式各樣的法寶，像是奶嘴、玩具車、布偶等，有家長則是用手機引誘寶寶前進，但小朋友不聽使喚停停爬爬，甚至比賽開始到結束仍在原點，讓爸媽又氣又好笑。

善化區長方澤心表示，寶貝的成長只有一次，親子參與活動的點滴，相信是未來長大後美好的回憶，此次比賽準備豐富的獎品，希望透過活動也鼓勵父母親踴躍借書，從小陪著小朋友在閱讀中成長，同時增進親子互動與感情。

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