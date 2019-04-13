10年內死了30名嬰兒！大廠召回470萬個致命搖床

兒童玩具大廠「費雪牌」的嬰兒搖床Rock'n Play Sleepers，10年來至少造成30名幼兒喪命。（美聯社）

2019-04-13 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕兒童玩具大廠「費雪牌」（Fisher-Price），2009年推出了嬰兒搖床Rock'n Play Sleepers，但美國消費品安全委員會（CPSC）指出，10年來至少有30名幼兒在這款搖床裡喪命，因此費雪牌已全面召回約470萬個銷售在外的搖床。

據《BBC》報導，CPSC表示，在30起死亡案例中，有10起都是因為嬰兒從仰躺的姿勢翻身變成側臥或趴臥的姿勢，才會發生不幸，這10名嬰兒平均都在3個月大左右。

費雪牌則強調，他們早已叮囑客戶一旦嬰兒學會翻身，就不得再使用Rock'n Play Sleepers搖床。費雪牌說，公司產品的安全性是值得相信的，不過有鑒於產品往往沒有依照規範來使用，因此他們會與CPSC合作並主動召回搖床。

美國兒科學會（AAP）在更早之前已敦促召回該產品，強調這種搖床相當致命。嬰幼兒睡覺時父母應注意以下重點：第一，永遠都讓嬰兒仰躺，而且腳要碰到嬰兒床的最底部。第二，毯子可以從嬰兒胸口和手臂之間的縫隙塞進去，除此之外嬰兒床千萬不要有枕頭和玩具。第三，室溫不要太熱或太冷。第四，不要蓋住嬰兒的頭部。

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