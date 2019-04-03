師大研究:親子共讀每周逾10次 幼兒發展指標分數高10倍

2019-04-03 12:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕華人地區第一個幼兒發展為核心的資料庫，師大建置「台灣幼兒發展調查資料庫」，將追蹤8千多名幼兒0到8歲的成長歷程，研究初步發現，家長每周念書給幼兒聽高於10次者，幼兒發展指標分數比從未念過高出10倍；送托幼兒方式中，幼兒園比親友家分數高2倍；長時間接觸電子產品螢幕不利語言認知發展。

科技部從2014年8月起補助國立台灣師範大學人家發展與家庭學系暨教育研究與評鑑中心，建置華人地區第一個幼兒發展為核心的資料庫，「台灣幼兒發展調查資料庫」，計畫主持人、台灣師範大學人類發展與家庭學系教授張鑑如表示，資料庫將追蹤8754名孩子從0到8歲的發展歷程，評估認知語言、社會情緒、身體動作等發展指標。

張鑑如今天在科技部說明研究初步結果，分別從托育品質、托育時數地點、親子共讀、幼兒接觸電子產品時間，家庭學習環境進行探討；她指出，親子共讀方面，台灣家庭中有3歲幼兒擁有的適合幼兒書籍數量，以及家長共讀頻率對於幼兒認知語言的發展有正向影響，家中有90本書以上的幼兒，幼兒發展指標分數比30本以下的高出近6倍，每周念書給幼兒聽高於10次，發展指標分數也比從未念過高出10倍。

張鑑如表示，台灣幼兒接觸電視、3C螢幕的時間與國外相近，3歲幼兒平均接觸時間為2.3小時，但是長時間接觸螢幕，會對幼兒整體發展指標有負面影響，特別是對於認知語言影響最大，平均每天接觸1小時內的幼兒，比接觸1小時以上的幼兒的發展指標分數高。

張鑑如說明，目前台灣3歲幼兒近6成送托，其中孩子自家請人照顧40%、幼兒園36%、親友家18%，以及保母家6%，研究分析，平均每天送托10小時以內的幼兒，整體發展顯著高於每天送托11小時以上的幼兒，而且送到幼兒園和保母家的幼兒發展指標分數比平均高，幼兒園的幼兒發展分數更比親友家照顧高出2倍。

對於幼兒園的托育品質，研究指出，托育品質可以正向影響幼兒整體發展，包含活動課程與教學、學習環境與師生互動等等，張繼如舉例，活動課程中會說故事、玩扮演遊戲等多元課程，學習環境提供多種材料、設備和足夠活動空間，以及師生互動採取老師仔細聆聽愉快回應者，都是比較好的托育品質。

對於目前政府推動的準公托計畫，張繼如表示，托育品質相當重要，大家需求很高，發展準公托的確符合家長需求，但是真的要把關，一方面教育部把關品質，另一方面家長也要有選擇的基本概念，有些私托可能品質不好甚至快要倒閉，提醒家長選擇幼兒園或托嬰中心的時候，根據這些指標好好觀察。

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